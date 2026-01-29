Следственные действия / © Полиция Киева

Реклама

В Киеве задержали 68-летнего гражданина РФ, которого подозревают в жестоком убийстве 85-летней пенсионерки. По данным полиции, мужчина напал на женщину во время ссоры из-за долга и нанес ей смертельные удары кухонным черпаком.

Об этом сообщило ГУНП в городе Киеве.

Правоохранители сообщили, что в Днепровское управление полиции обратилась 34-летняя внучка погибшей. Она несколько дней не могла связаться с бабушкой, а попав в квартиру, обнаружила ее тело со следами избиения. На месте работали следственно-оперативные группы и судебно-медицинский эксперт.

Реклама

В ходе следствия установлено, что накануне в квартиру пенсионерки пришел знакомый мужчина, который когда-то арендовал у нее комнату.

«Мужчина обвинил пожилую женщину в распространении якобы ложной информации о том, что он задолжал ей деньги. Во время общения женщина напомнила ему о невозвращенном долге — три тысячи гривен, на что злоумышленник возмутился, схватил железный кухонный черпак и нанес ей многочисленные удары по голове», — отметили в полиции.

От полученных травм и значительной кровопотери потерпевшая скончалась на месте.

Оперативники вместе с аналитиками криминального анализа и спецназовцами КОРДа установили местонахождение подозреваемого и задержали его согласно статье 208 УПК Украины. Злоумышленник долгое время жил в Киеве и работал на подсобных работах.

Реклама

Следователи, под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 УКУ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. На период расследования подозреваемый будет находиться под стражей.

Напомним, в Одессе рецидивист на почве ревности избил и задушил жену. Во время задержания злоумышленник пытался убежать через окно пятого этажа, но выжил и оказался в больнице под наблюдением правоохранителей.