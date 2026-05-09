Мужчина выпрыгнул, чтобы выжить: детали кровавой драмы в Киеве (видео)

В Киеве мужчина выпал из окна одиннадцатого этажа многоэтажки и от полученных телесных повреждений скончался до прибытия врачей.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Впоследствии стало известно, что полицейские задержали гражданина РФ по подозрению в покушении на убийство киевлянина.

«Злоумышленник во время конфликта набросился с ножом на товарища, нанеся ему ранения. 22-летний местный житель пытался скрыться от нападающего, вылез из окна квартиры и, не удержавшись, упал с высоты одиннадцатого этажа», — говорится в сообщении.

Подозреваемый в убийстве задержан

После совершенного злоумышленник закрылся, где в дальнейшем при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения №1 он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла вчера в Оболонском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что на Оболонском проспекте из окна многоэтажки выпал мужчина. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и главного управления полиции, патрульные полицейские и врачи. Медики не смогли спасти мужчину — он получил смертельные травмы.

