В Киеве с утра доносится воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © Pexels

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В Киеве и некоторых областях Украины в четверг, 18 июня, по состоянию на 7:28 объявлена воздушная тревога!

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

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Воздушные силы предупредили о вражеских дронах в Telegram.

«Реактивный БпЛА в направлении Киева с севера… Группа ударных БпЛА в направлении Затоки/Сергеевки с Черного моря… Ударные БпЛА в центральной части Сумщины курсом на юг», — говорится в сообщении ПС.

Напомним, в ночь на 18 июня Россия атаковала Украину баллистикой: в Киеве и Полтаве раздались взрывы.

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