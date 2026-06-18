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- Украина
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В Киеве с утра доносится воздушная тревога: какая угроза
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
В Киеве и некоторых областях Украины в четверг, 18 июня, по состоянию на 7:28 объявлена воздушная тревога!
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
Воздушные силы предупредили о вражеских дронах в Telegram.
«Реактивный БпЛА в направлении Киева с севера… Группа ударных БпЛА в направлении Затоки/Сергеевки с Черного моря… Ударные БпЛА в центральной части Сумщины курсом на юг», — говорится в сообщении ПС.
Напомним, в ночь на 18 июня Россия атаковала Украину баллистикой: в Киеве и Полтаве раздались взрывы.
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