В Киеве СБУ заблокировала деятельность компании, входившей в структуру кремлевской "Газпром нефти"

В Киеве Служба безопасности заблокировала работу компании, занимавшейся оптовой продажей российских нефтепродуктов на сотни миллионов гривен.

Столичная компания была в составе структуры кремлевского монополиста "Газпром нефть". Ее владельцы принадлежат к ближайшему окружению высшего военно-политического руководства страны-агрессорки России.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что представители украинского "филиала" "Газпром нефть" перечисляли часть доходов в бюджет РФ. Из госказны агрессор использовал средства для подготовки и осуществления полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, руководители столичного предприятия наладили сбыт в промышленных масштабах российских горюче-смазочных материалов, применяемых для техобслуживания транспортных агрегатов. Всю продукцию они получали от российских "партнеров", а затем хранили на собственных складах. Логистические базы также использовали для реализации товара аффилированным фирмам и клиентам с теневого рынка.

Правоохранители провели обыски на складах с нефтепродуктами. Там обнаружили более 27 тонн смазочных масел в емкостях с маркировкой российской корпорации. Стоимость изъятой продукции составляет около десяти миллионов гривен. Весь конфискованный товар отдадут на нужды ВСУ, сообщили в СБУ.

Открыто уголовное дело по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Как сообщалось, киберполиция предупреждает об опасности использования мобильных приложений, разработанных спецслужбами РФ. Через приложения враг в форме игры получает от пользователей информацию о расположении военных объектов, критической инфраструктуре или склоняет граждан бессознательно помогать оккупантам.

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