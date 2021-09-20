В Киеве скутерист спас котенка, который ползал на оживленной трассе (видео)

Ни один из водителей, проезжавших мимо растерянную и напуганную животное, не остановился.

В Киеве мужчина на скутере спас жизнь котенку. Животное по каким-то причинам оказалось посреди дороги с оживленным движением и растерянно ползало по асфальту.

Об этом сообщают в телеграмм-канале dtp.kiev.ua.

"Побольше бы таких добрых людей на дороге. В Киеве на Гетмана неравнодушный скутерист спас котенка на оживленной проезжей части, забрав его с собой. А какое доброе дело успели сделать Вы?", — подписали видео авторы.

На кадрах видно, как маленький котенок ползает посреди дороги. Мимо проезжают авто, но ни один из водителей не остановился, чтобы спасти животное. Мужчина на скутере притормозил, забрал котенка и двинулся дальше.

Напомним, что в Херсонской области неизвестные набили бездомной кошке татуировки на ухе — нацистский символ.

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