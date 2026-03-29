В Киеве снова объявлена воздушная тревога

РФ атакует Киев

Сегодня, 29 марта, в Киеве снова раздается воздушная тревога. Это уже второй раз с начала утра.

Об этом сообщили в КМВА.

«В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.

Атака по Украине 29 марта — последние новости

Россияне атаковали Хмельницкую область. В регионе работали силы противовоздушной обороны — есть сбитые цели. В результате удара по области возникли перебои с энергоснабжением, энергетики заживили всех пользователей.

Российские оккупанты атаковали «Шахедами» Воскресенскую громаду на Николаевщине. В результате атаки 10 человек получили ранения, из них восемь — дети.

Так атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесской области.

В ночь на 29 марта россияне атаковали аэробаллистической ракетой «Кинжал» и 442 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов.