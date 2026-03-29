- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 303
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве снова объявлена воздушная тревога
Пройдите в укрытие — летят вражеские дроны.
Сегодня, 29 марта, в Киеве снова раздается воздушная тревога. Это уже второй раз с начала утра.
Об этом сообщили в КМВА.
«В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.
Атака по Украине 29 марта — последние новости
Россияне атаковали Хмельницкую область. В регионе работали силы противовоздушной обороны — есть сбитые цели. В результате удара по области возникли перебои с энергоснабжением, энергетики заживили всех пользователей.
Российские оккупанты атаковали «Шахедами» Воскресенскую громаду на Николаевщине. В результате атаки 10 человек получили ранения, из них восемь — дети.
Так атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесской области.
В ночь на 29 марта россияне атаковали аэробаллистической ракетой «Кинжал» и 442 ударными БпЛА типа «Shahed», «Гербера», «Италмас» и беспилотниками других типов.