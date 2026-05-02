- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 284
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве снова объявлена воздушная тревога
Пройдите до ближайшего укрытия.
Дополнено новыми материалами
Сегодня, 2 мая, в Киеве и ряде областей снова объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах предупредили об угрозе вражеских «Шахедов».
Напомним, в 9.34 в Воздушных силах сообщали об активности вражеских беспилотников в столице и нескольких регионах. В частности, группа БпЛА двигалась по территории Николаевской области по западному курсу. В Харькове зафиксировали дроны прямо над городом. Кроме того, сообщалось об угрозе применения управляемых авиабомб в Донецкой области.
Отметим, что оккупанты с ночи и до утра обстреливают украинские города. Все детали об атаке читайте в новости.
Комментарии
Сортировать: