В Киеве снова объявлена воздушная тревога

Пройдите до ближайшего укрытия.

Анастасия Павленко
Сегодня, 2 мая, в Киеве и ряде областей снова объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах предупредили об угрозе вражеских «Шахедов».

Напомним, в 9.34 в Воздушных силах сообщали об активности вражеских беспилотников в столице и нескольких регионах. В частности, группа БпЛА двигалась по территории Николаевской области по западному курсу. В Харькове зафиксировали дроны прямо над городом. Кроме того, сообщалось об угрозе применения управляемых авиабомб в Донецкой области.

Отметим, что оккупанты с ночи и до утра обстреливают украинские города. Все детали об атаке читайте в новости.

