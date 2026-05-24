В Киеве снова объявлена воздушная тревога — раздаются взрывы
В столице на фоне объявленной воздушной тревоги раздаются взрывы.
Утром, 24 мая, в Киеве объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в КМВА.
«В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА.
Просим киевлян идти к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги», — говорится в сообщении.
Ночная атака по Киеву — последние новости
В ночь на 24 мая россияне массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Один человек погиб, еще 21 — получил ранения. Более 40 локаций по всему городу получили повреждения.
Станцию метро «Лукьяновская» временно закрыли для пассажиров из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной, сообщили в КГГА.