В Киеве снова объявлена воздушная тревога — раздаются взрывы

Утром, 24 мая, в Киеве объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в КМВА.

«В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА.

Просим киевлян идти к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Ночная атака по Киеву — последние новости

В ночь на 24 мая россияне массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Один человек погиб, еще 21 — получил ранения. Более 40 локаций по всему городу получили повреждения.

Станцию метро «Лукьяновская» временно закрыли для пассажиров из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной, сообщили в КГГА.

