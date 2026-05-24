ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1901
Время на прочтение
1 мин

В Киеве снова объявлена воздушная тревога — раздаются взрывы

В столице на фоне объявленной воздушной тревоги раздаются взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
В Киеве снова объявлена воздушная тревога — раздаются взрывы

© Associated Press

Дополнено новыми материалами

Утром, 24 мая, в Киеве объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в КМВА.

«В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА.
Просим киевлян идти к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Ночная атака по Киеву — последние новости

В ночь на 24 мая россияне массированно атаковали Киев баллистикой и БпЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. Один человек погиб, еще 21 — получил ранения. Более 40 локаций по всему городу получили повреждения.

Станцию метро «Лукьяновская» временно закрыли для пассажиров из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной, сообщили в КГГА.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1901
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie