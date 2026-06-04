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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
276
Время на прочтение
1 мин

В Киеве снова объявлена воздушная тревога — что летит

Пройдите в ближайшее укрытие.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Столице угрожают российские беспилотники

Столице угрожают российские беспилотники / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В Киеве второй раз с утра раздается воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов.

«Реактивные БпЛА на Киев с северо-востока», — сообщили в Воздушных силах Украины.

Ранее сообщалось, что в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов.

Воздушные силы сообщали, что войска страны-агрессора России ночью в четверг, 4 мая, атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 293 ударными БПЛА.

Ночью Россия нанесла удар по Павлограду в Днепропетровской области, вспыхнул пожар в пятиэтажке.

В Бориспольском районе Киевской области в результате атаки горел промышленный объект. Также сообщалось о взрывах в Днепре и Харькове.

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Дата публикации
Количество просмотров
276
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