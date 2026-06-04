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- Украина
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В Киеве снова объявлена воздушная тревога — что летит
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В Киеве второй раз с утра раздается воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов.
«Реактивные БпЛА на Киев с северо-востока», — сообщили в Воздушных силах Украины.
Ранее сообщалось, что в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов.
Воздушные силы сообщали, что войска страны-агрессора России ночью в четверг, 4 мая, атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 293 ударными БПЛА.
Ночью Россия нанесла удар по Павлограду в Днепропетровской области, вспыхнул пожар в пятиэтажке.
В Бориспольском районе Киевской области в результате атаки горел промышленный объект. Также сообщалось о взрывах в Днепре и Харькове.