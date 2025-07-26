В Киеве снова протестуют против закона, ослабляющего НАБУ и САП

Митинг в Киеве / © Укрінформ

Реклама

В субботу, 26 июля, на площади у театра им. Ивана Франко в Киеве снова прошла акция протеста.

Об этом сообщает Укринформ.

Участники выступают против скандального закона, по их мнению, уничтожающего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Реклама

Митинг в Киеве / © Укрінформ

На месте собралось около 200 участников. Люди держали плакаты, выкрикивали лозунги и требовали отмены закона, принятого парламентом и подписанного президентом.

Митинг в Киеве / © Укрінформ

На месте проведения акции была сделана импровизированная сцена с открытой дискуссией для всех желающих.

Митинг в Киеве / © Укрінформ

Митинг в Киеве / © Суспільне

Митинг в Киеве / © Суспільне

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла резонансный законопроект №12414, фактически подчиняющий Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) генеральному прокурору. Уже в тот же вечер президент Владимир Зеленский подписал документ, невзирая на критику со стороны общественности, антикоррупционных организаций и западных партнеров.

По новому закону генпрокурор получил расширенные полномочия: формировать группы прокуроров в САП, объявлять подозрения топчиновникам, давать письменные указания НАБУ, закрывать уголовные производства, а также передавать дела в другие органы. В НАБУ и САП заявили, что эти изменения фактически уничтожают независимость антикоррупционной системы, созданной после Революции Достоинства.

Реклама

Реакция общества не заставила себя ждать: в Украине начались акции протеста, в частности в Киеве, Харькове и других городах. Международные партнеры также выразили обеспокоенность. Западные дипломаты, правозащитники и эксперты подчеркнули, что такая инициатива противоречит взятым Украиной обязательствам и подвергает сомнению ее евроинтеграционный курс.

В ответ на волну возмущения уже 24 июля президент подал в Верховную Раду новый законопроект №13533, который призван восстановить автономию НАБУ и САП. Документ предлагает вернуть самостоятельность руководителей этих органов в принятии решений, в частности, в подписании подозрений и контроле за делами без вмешательства генпрокурора. НАБУ и САП уже официально поддержали новую инициативу и призывают парламент рассмотреть ее как можно скорее.

По предварительной информации, голосование за законопроект №13533 может состояться в последние дни июля. В то же время, нардеп Ярослав Железняк предупреждает: в «Слуге народа» может не хватить голосов, и тогда принятие документа окажется под угрозой.