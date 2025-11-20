В Киеве состоится совместная выставка ДТЭК и Константина и Власти Либеровых «К свету/Into the Light»

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«28 ноября в Киеве в центре современного искусства М17 открывается трехдневная совместная выставка «К свету / Into the Light» от ДТЭК и фотографов-документалистов – Константина и Влады Либеровых. Этот проект рассказывает о силе людей, которые своим трудом возвращают свет и надежду после самых темных дней», - говорится в нем.

Выставка станет визуальным продолжением одноименной книги, которую Либеровы презентуют впервые в Украине. «Эта книга – о людях, которые не сдаются. О стране, которая держится на их ежедневном труде», – отмечают авторы проекта Константин и Влада Либеровы.

«Свет держится на людях — на тех, кто продолжает работать, помогать, восстанавливать, даже когда тьма вокруг. Именно это человечность и сила духа дают Украине энергию двигаться вперед», — подчеркнули в ДТЭК.