В Киеве состоялась премьера фильма «Битва за свет» о ПВО, ГСЧС и энергетиках

В Киеве в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера документального фильма «Битва за свет», посвященного работе ПВО, ГСЧС и энергетиков ДТЭК во время полномасштабной войны. В съемках фильма принял участие чемпион мира по боксу Александр Усик.

«Этим фильмом мы хотели поблагодарить героев, которые борются за свет и почтить тех, кто погиб в этой битве за свет. Никаким фильмом невозможно передать всю ту титаническую работу, которую делают защитники украинского неба, спасатели и энергетики. Лентой Битва за свет мы показали лишь малую часть того, что стоит за тем, чтобы в домах украинцев была электроэнергия. Но очень важно, чтобы это увидел каждый», – сказал на премьерном показе фильма режиссер Василий Киевский.

В фильме рассказываются истории героев, ежедневно защищающих, спасающих и восстанавливающих украинскую энергетическую инфраструктуру.

В частности, героями фильма стали бойцы ПВО, которые держат рекорд по количеству уничтоженных ракет и шахедов, спасатели, работающие на самых сложных пожарах и энергетики ДТЭК, которые при обстреле оставались на теплоэлектростанциях, чтобы не допустить еще более масштабных последствий после атак.

«Основное сражение за свет началось в октябре 2022 года, когда противник сотнями ракет и шахедов атаковал объекты энергетики. Враг хотел погрузить нас в полный блекаут и лишить людей нормальной жизни. И именно об этом фильме. О том, как мы сражаемся и как мы выстояли. Битва за свет продолжается», — сказал и.о. начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

На премьере присутствовали военные ПВО, энергетики и спасатели ГСЧС.

«Сегодня Украина – это символ стойкости. И эта стойкость – это вклад каждого из воинов воздушных сил, каждого спасателя и каждого возвращающего свет энергетика. И это не просто восстановление света, это надежда на то, что мы стоим, двигаемся к победе, и, на самом деле, это огромное уважение, что сегодня мы уделим внимание именно этим людям», — прокомментировал заместитель председателя ГСЧС Украины Роман Примуш.

Выразить им личную благодарность пришли известные украинцы, среди которых была актриса Екатерина Кузнецова, певица Roxolana, группа ТНМК, олимпийский чемпион Жан Беленюк и известные блоггеры и инфлюэнсеры.

«Этот фильм о правдивой истории героев. Я искренне благодарен нашим энергетикам, которые каждый день выходят на свою работу и снабжают украинцев теплом и светом. Силам ПВО за то, что вы делаете все возможное, чтобы оградить украинские энергетические объекты от разрушений и повреждений. А спасателям – за то, что вы первыми реагируете на чрезвычайные ситуации и помогаете нашим энергетикам бороться с пожарами и спасать людей», — сказал на мероприятии генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Вскоре документальный фильм «Битва за свет» можно будет увидеть в телевизионном эфире и на медиасервисах.