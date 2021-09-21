В Киеве состоялся Форум с участием инвесторов, представителей крупного бизнеса, власти и иностранных гостей

Киевский инвестиционный форум собрал гостей со всего мира. Событие, традиционно, было посвящено обсуждению условий развития столицы. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе создается почти четверть ВВП Украины. На одного киевлянина приходится прямых инвестиций в 6 раз больше, чем в среднем по стране.

В качестве примера перед журналистами он привел тот факт, что фармацевтическая компания "Фармак" инвестирует 90% своего дохода в собственное развитие. "Фармак" презентовал концепт развития компании, в котором 90% с прибыли инвестируется в собственное развитие и совершенствование работы. Моя задача как мэра — быть по-настоящему бодигардом для такого бизнеса. Я понимаю, что любые инвестиции — это создание новых рабочих мест и поступления налогов", — отметил Кличко.

В свою очередь, исполнительный директор компании "Фармак" Владимир Костюк объявил, что в Киеве на Подоле за несколько лет будет построен новый R&D-центр (от англ. Research and Development — ред.), в который инвестируют около 30 млн евро. В новом центре будут разрабатываться и тестироваться новые современные лекарственные средства.

"Мы инвестируем в науку, технологии, чтобы создавать интересные, престижные, наукоемкие рабочие места для украинцев и киевлян. Мы действительно верим в то, что в Украине должна быть сильная фармацевтическая отрасль. Мы верим в науку, инновации, Украину и, конечно, в Киев", — отметил Костюк.

Также он рассказал, что во время пандемии страны значительно пересмотрели роль системы здравоохранения для населения. Особенно это было в первые месяцы пандемии, когда произошли существенные разрывы поставок. Некоторые страны ограничили поставки сырья и материалов для изготовления лекарственных средств, останавливались логистические маршруты, авиасообщение, морские порты, частично транспортные перевозки. Но украинская фармацевтическая промышленность справилась с вызовами. Например, "Фармак" существенно перепрофилировал свое производство под потребности, которые появились.

"Мы очень быстро меняли наши планы производства, чтобы обеспечить именно тот спрос, который был в определенное время. Конечно, и на нашем предприятии болели, некоторым работникам приходилось работать по несколько смен подряд. В общем фармацевтическая отрасль справилась и у нас не возникло дефицита лекарств", — отметил Костюк.

По его словам, "Фармак" также ограничил экспорт, так как на компанию рассчитывали в Украине. "Хорошо подготовленная фармацевтическая отрасль не является просто так. Это результат работы десятилетий, когда в нее постоянно инвестируют. Например, компания" Фармак "инвестирует 90% своего дохода ежегодно в модернизацию, создание новых производственных мощностей, IТ-решений. В течение последних 15 лет наша компания инвестировала около 150 млн долларов в новые производства и технологии. Только в прошлом году мы запустили новый производственный цех по изготовлению асептических лекарственных средств, в который инвестировали 50 млн долларов в течение нескольких лет. Там выпускают лекарственные средства, которые нужны украинцам и гражданам других стран. Кроме того, "Фармак" инвестировал в течение десяти лет 100 млн долларов в разработку, исследования и создание новых лекарственных средств", — рассказал исполнительный директор компании "Фармак".

Сейчас в компании работает около 3000 сотрудников. На предприятии получают рыночную конкурентоспособную заработную плату, которая ежегодно пересматривается. "В течение последних пяти лет мы повысили среднюю зарплату в 2,5 раза. "Фармак" является крупнейшим экспортером лекарственных средств и крупнейшим налогоплательщиком среди фармацевтических компаний в Украине, что в очередной раз свидетельствует о нашем ответственном подходе к ведению бизнеса", — констатировал Владимир Костюк.

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