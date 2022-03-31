В Киеве создали комендатуру: чем она будет заниматься и кто будет ее возглавлять

В Киеве создали комендатуру: чем она будет заниматься и кто будет ее возглавлять

Комендатура будет следить за мерами введения комендантского часа, специальным режимом светомаскировки и работой блокпостов.

В столице Украины создали комендатуру. Ее возглавил начальник центрального управления военной службы правопорядка по Киеву и Киевской области генерал-майор Виктор Плахтий.

Об этом идет речь в приказе Киевской городской военной администрации №1 от 30 марта.

Комендатуру создали для организации и обеспечения мероприятий при введении комендантского часа и установлении специального режима светомаскировки.

В ее функции входит также координация действий сил и средств подразделений и органов военного управления Вооруженных Сил и других воинских формирований, правоохранительных органов, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

В состав комендатуры Киева входит 7 человек: комендант, его заместитель, советник по юридическим вопросам и координаторы – по вопросам перемещения военных транспортных средств; контроля за мерами введения комендантского часа, установление специального режима светомаски и работы блокпостов; взаимодействия правоохранительных органов; расквартирования и взаимодействия со службами жизнеобеспечения местных органов власти.

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