В Киеве сработали силы ПВО — КМВА

Российские захватчики в ночь на 30 октября атаковали Киев ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении КМВА.

В сообщении указывается, что в столице работают силы ПВО.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

В свою очередь, мониторинговые каналы сообщают, что Киев атакуют несколько групп враждебных БпЛА.

Напомним, ранее сообщалось, что во время последних атак Россия избивала по Украине термобарическими дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью РФ ударила баллистикой и дронами.

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