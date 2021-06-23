В Киеве стартовал международный фестиваль "Книжный Арсенал"

Мероприятие продлится с 23 до 27 июня.

Сегодня, 23 июня, в столице стартует крупнейшее событие книжного мира в Украине — фестиваль "Книжный Арсенал". Он продлится до 27 июня.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Запад с 2011 года организовывает Мистецький арсенал. Уже десять лет место остается неизменным — это историческое здание Арсенала с выставочной площадью более чем 30 тысяч квадратных метров.

Главная идея "Книжного Арсенала№ - объединить все виды искусств. Поэтому программа фестиваля состоит из книжной ярмарки, концертов, кинопоказов, выставок современного искусства и перформансов. Также параллельно проходят встречи с писателями, лекции и дискуссии. Для понимания масштабов мероприятия: в 2019 году он принял 57 тысяч посетителей и полторы тысячи участников из Украины и из-за рубежа. Тогда в рамках "Книжного Арсенала" состоялось 500 событий.

В этом году из-за пандемии количество участников сокращается на треть, а событий — на половину. Мероприятие будет проходить в гибридном формате. Заметим, что посетители могут покупать билеты только онлайн и на определенный временной слот: зайти на фестиваль можно будет во время, указанное в слоте, а выйти — когда заблагорассудится. В этом году все ключевые события будут транслироваться онлайн. Кроме того, "Книжный Арсенал" организовал свои "посольства" в библиотеках Украины и мира.

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