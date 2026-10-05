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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве столкнулись две маршрутки: среди пострадавших есть ребенок (фото)

Что стало причиной ДТП и кто его спровоцировал — выясняют правоохранители.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте ДТП

На месте ДТП

В Святошинском районе Киева столкнулись две маршрутки. Среди пострадавших есть ребенок.

Об этом сообщили в полиции столицы.

«Авария произошла сегодня около 11.30 на улице Симиренко. По предварительной информации, в результате столкновения двух маршрутных автобусов пострадали три человека, среди которых ребенок», — говорится в сообщении.

Пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь, информация об их состоянии уточняется. На месте аварии работают следователи.

На месте ДТП

На месте ДТП

Напомним, в Житомирской области водитель сбила двух подростков — один из них умер.

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