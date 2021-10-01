В Киеве стреляли в автомобиль председателя Госархива: ранения получил водитель

На момент инцидента руководителя органа в авто не было.

В четверг, 30 сентября, в Киеве обстреляли служебный автомобиль председателя Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова.

Об этом руководитель органа сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам Хромова, на тот момент в салоне был только его водитель. Он получил огнестрельное ранение челюстно-лицевой области. Угрозы жизни человека нет.

Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка. "Я не знаю мотивов человека, стрелявшего. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий", — говорится в сообщении.

На момет стрельбы Хромов находился в служебной командировке в Винница. Туда ресницы ездил поездом. Служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской 24.

Напомним, 22 сентября возле Киева неизвестный из леса обстрелял авто Сергея Шефира — друга, бизнес-партнеров и помощника Владимира Зеленского. Ранения в ногу получил водитель — это 58-летний Александр Иванько. Во время стрельбы он не остановился, а наоборот нажал на газ и дотянул машину до стоянки супермаркета.

Генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире ТСН рассказала, что сейчас следствие рассматривает две версии нападения: деятельность Шефира как госдеятеля и попытка дестабилизации ситуации в стране.

Антон Геращенко рассказал подробности нападения на Сергея Шефира

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