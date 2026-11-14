В Киеве строят новые переправы через Днепр: сколько полос движения будет и когда их откроют

Мост в Киеве / © ТСН

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В Украине планируется построить 21 резервную мостовую переправу. Восемь из них предусмотрены для Киева. В столице уже развернули строительные площадки, а два перехода планируют завершить к концу февраля 2027 года.

Об этом рассказал корреспонденту ТСН.ua Дмитрию Фурдаку министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

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Сколько переправ построят и какую пропускную способность они получат

По словам министра, строительство предусмотрено решением Ставки. Каждая новая переправа сможет обеспечить 30–40% нынешней пропускной способности мостов.

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«В целом по Украине планируется построить 21 переправу. В Киеве — восемь. Каждая переправа обеспечит 30–40% нынешней пропускной способности мостов», — сообщил Калашник.

Два перехода, которые сейчас строят в столице, будут иметь по одной полосе движения в каждом направлении. Их планируется реализовать до конца февраля 2027 года.

Как строят мосты и кто помогает Украине

Речь идет о полноценных быстровозводимых мостовых переходах. Их собирают из готовых секций: сначала обустраивают опоры, а затем монтируют проезжую часть.

По словам Калашника, в Киеве уже развернуты строительные площадки, продолжаются подготовительные работы, а на отдельных участках начали обустраивать насыпи.

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Часть конструкций Украина получила от США, еще часть предоставила Япония через агентство международного сотрудничества JICA. Также есть перспектива получить дополнительную помощь от Франции.

«Часть секций предоставили американцы, часть японцы через агентство развития JICA. Сейчас есть перспектива получить еще около 400 метров от французов на сумму 6,8 млн. Это донорская помощь», — отметил министр.

Мосты и резервные маршруты — последние новости

Потребность в альтернативных переправах стала особенно заметна после очередных ограничений движения через Днепр. 14 ноября в Запорожье полностью перекрыли движение по плотине ДнепроГЭС в обоих направлениях. Водителям рекомендовали пользоваться Арковым, Вантовым мостами и Преображенским мостом.

Еще накануне в Запорожье предупредили о возможном временном прекращении движения по мостам и плотине во время воздушных тревог из-за угрозы российских атак. Такие ограничения на мостовых переходах могут затруднять соединение между берегами даже без физического повреждения сооружений.

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В то же время идея временных переправ в Киеве вызывает дискуссии по безопасности гражданского движения. Военный эксперт Иван Ступак предостерегает, что такие конструкции могут стать мишенью для российских дронов, а узкий проезд и пробки в случае атаки будут создавать дополнительную опасность. Эти риски использования понтонных мостов эксперты обсуждают на фоне планов правительства создать резервные маршруты через Днепр.

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