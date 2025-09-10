В Киеве суд принял историческое решение по ЛГБТ-паре Левчука и Кися (фото)

Адвокат, Зорян Кись и Тимур Левчуко

Реклама

Киевский апелляционный суд признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами. Это решение было принято по делу Зоряна Кися и Тимура Левчука.

Об этом сообщает Всеукраинская правозащитная ЛГБТКИ-организация «Инсайт» в Instagram.

Рассмотрение дела состоялось в открытом режиме. Во время заседания под стенами суда состоялась акция поддержки. Участники держали плакаты с надписями: «Моя семья существует, но государство ее не признает», «Семья выше стереотипов», «ЛГБТК+ люди не отбирают ваши права, они просто хотят такие же».

Реклама

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу, оставив в силе решение Деснянского районного суда, который первым в Украине установил факт совместного проживания двух мужчин одной семьей, признав наличие брачных отношений между ними.

Представители общественных организаций отмечают, что это решение суда является беспрецедентным для Украины и может стать ориентиром для будущих судебных процессов, в которых ЛГБТК+ пары будут требовать признания своих прав.

После объявления решения Зорян Кись и Тимур Левчук выразили свою радость и благодарность в социальных сетях: «Мы очень рады этому решению. Это шаг вперед для всего ЛГБТИ+ сообщества. Благодарны каждому и каждой, кто сегодня были под стенами суда. Это дело показывает простую вещь: когда мы вместе, когда не молчим и отстаиваем свои права — изменения становятся возможными».

По их словам, впереди еще много работы, но сегодняшнее решение «точно стало ближе к равенству». Они заявили о намерении и дальше работать, чтобы «в Украине каждая семья, независимо от состава, получила надлежащую защиту и признание», добавив, что «любовь — сильнее предубеждений. А равенство — неизбежно».

Реклама

В то же время, юристы отмечают, что действующее законодательство Украины не предусматривает регистрации однополых браков, а решение суда касается именно фактических семейных отношений в конкретном деле.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине впервые суд признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами. Один из них находится в долгосрочной командировке на дипломатической службе в Израиле и просил разрешения на воссоединение со своим партнером, который остался в Украине.