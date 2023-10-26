В Киеве таксист отказался говорить по-украински и высадил пассажирок — реакция на скандал (видео)

Пассажирки записали разговор с водителем на видео и распространили в сети.

Водитель такси компании Bolt в Киеве отказался предоставлять услуги на государственном языке. По просьбе пассажирок говорить с ними на украинском, он попросил их выйти из авто, выставил багаж на обочину и уехал. Впоследствии в компании сообщили, что водитель был уволен и заблокирован в такси-сервисе Bolt навсегда.

На инцидент отреагировал активист Андрей Смолий.

Женщины сняли, как водитель автомобиля Hyundai Sonata с номерным знаком КА2466ВМ выкладывает их вещи и требует, чтобы следом вышли и они сами.

Реакция на инцидент

На инцидент отреагировал и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

По словам омбудсмена, водитель такси нарушил статью 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Он добавил, что таксисту "не удастся избежать наказания".

"Сейчас мы готовим обращение к соответствующим органам, в частности, к Национальной полиции Украины и компании сервиса перевозок Bolt, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности", – сказал Креминь.

Под сообщением общественного активиста Андрея Смолия впоследствии появился комментарий компании Bolt.

"Мы глубоко обеспокоены недопустимыми действиями водителя, которые противоречат правилам компании Bolt. К аккаунту водителя уже были приняты все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования нашим сервисом навсегда. Мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить всю необходимую информацию по их официальному. запросом", – говорится в комментарии.

Отметим, что за нарушение закона о языке в сфере обслуживания предусмотрено административное наказание в виде наложения штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей (3400-5100 грн).

Между тем, гражданин Грузии Спартак Лекиашвили пошел защищать Украину ради любимой-украинки. На фронте он получил тяжелое ранение: потерял зрение и стал почти неподвижным. Сейчас медики спасают воина, а его возлюбленная все время рядом. Историю бойца читайте в материале ТСН.

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