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В Киеве таксист рассказывает пассажирам, что "Украины не существует" (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Киеве таксист рассказывает пассажирам, что "Украины не существует" (видео)

Таксист известного украинского сервиса рассказывает пассажирам русскую пропаганду. / Фото: Pexels

Киевский таксист пропагандирует среди своих пассажиров российскую пропаганду.

В Киеве обнаружили таксиста, рассказывающего пассажирам российскую пропаганду.

Об этом сообщил у себя на странице в Instagram спортсмен Александр Никитенко.

Он рассказал, что к его девушке на день рождения приехали родители. Они вызвали таксиста через сервис "Bolt" и к ним приехал водитель Дмитрий. По дороге к девушке таксист начал рассказывать ее родителям, что якобы "Украина не существует". Соответствующую аудиозапись Александр опубликовал на своей странице.

"Историк-водитель начал рассказывать очень и очень интересные вещи о том, что "Украина — эта транзитная зона между Европой и Россией", и многие другие интересные вещи. К сожалению много фактов из этого очень длинного и "захватывающего" монолога задокументировать не удалось, но удалось записать на аудиозапись апогей всего монолога, где четко сказано "Украина эта не государство, нет такая государства", а также "как такая государственная нет", — говорится в сообщении.

Мужчина ожидает огласки, а также требует реакции от сервиса "Bolt". В сервисе пока ситуацию не комментировали.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе таксист – сторонник Путина, влипший в скандал из-за своих провокационных высказываний по поводу войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе таксист по просьбе клиентки отказался выключить российскую музыку и заявил, что "это США запускают по Украине ракеты, а вокруг все нацисты".

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Дата публикации
Просмотры
2162
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