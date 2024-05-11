В Киеве ТЦК прислал повестку военному, потерявшему на фронте обе ноги

Тот же ТЦК поставил ему штамп в военном билете об исключении из военного учета.

Киевский общественный активист Олег Симороз, который в 2022 году присоединился к Силам обороны и стал на защиту Украины, потеряв на фронте обе ноги, получил повестку от ТЦК.

Историей известный военный поделился в своих соцсетях.

Симироз рассказал, что из Деснянского ТЦК ему прислали повестку и вызывают в военкомат. Военный подчеркнул, что тот же ТЦК поставил ему штамп в военном билете об исключении из военного учета.

"Мое дело разрослось на хороший том разнообразных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и штамп в моем военном билете об исключениях из военного учета ставили они же", – рассказывает боец.

По его словам, повестку просто приклеили к квитанции за коммуналку.

"Уважаемый Деснянский ТЦК. Я нахожусь за границей на протезировании, потому что подвернул ногу, пока бежал в кабинет военкома. Поэтому на определенную дату я не успею. После возвращения конечно же приду в гости, хочу посмотреть, как вы там служите. Поэтому, до встречи", – иронически отметил ветеран.

Симироз подчеркнул, что мобилизация, конечно, нужна. Но такие ситуации, когда повестки приходят ветеранам с ампутациями, демонстрируют, что "в работе ТЦК просто хаос, непосредственно подрывающий обороноспособность страны".

"Без претензий, просто эта ваша имитация службы уже откровенно подзадолбала. Если вы просто делаете тупую рассылку даже не смотря в дело человека, то давайте мы вас заменим на онлайн-бот, а вас отправим в боевые подразделения, потому что смотрю вы что-то очень устали служить в теплом киевском кабинете", – возмутился защитник.

Кроме того, он вспомнил, что уже пятый месяц как получил I группу инвалидности в результате войны и должен получать пенсию.

"Последняя выплата от государства была в сентябре 2023 года еще как военнослужащему при увольнении со службы. Хорошо, что я шел служить не за пенсиями и у меня есть работа", – подытожил он.

Напомним, Олег Симороз воевал в составе 112 батальона ТРО. Весной 2022 он защищал Киевщину. Затем воевал на Донбассе.

Ветеран Олег Симороз. Фото facebook.com/oleh.symoroz

Во время одной из операций, 20 октября 2022 года на границе Донецкой и Луганской областей, Симороз подорвался на противотанковой мине, получил сложные ранения, потерял много крови и обе ноги.

Ветеран Олег Симороз. Фото facebook.com/oleh.symoroz

"Врачи не имели уверенности, что я буду жить", – рассказывал Олег в интервью "УП".