В Киеве типография отказалась изготовить плакаты для акции против закона по НАБУ и САП

Митинг против закона по НАБУ и САП в Киеве 22 июля / © ТСН

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В Киеве типография отказалась отдавать активистам напечатанные плакаты для мирной акции протеста против закона по НАБУ и САП.

Об этом сообщил Антикоррупционный центр «Межа» и его глава Мартына Богуславец.

В «Межі» сообщили, что работники отказались отдавать плакаты с лицом президента Владимира Зеленского, объяснив это распоряжениями руководства типографии.

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«Есть регламент от руководства, запрещающий печать провокационных материалов», — приводят в организации слова администратора типографии Дмитрия.

«Межа» уверяет, что плакаты не содержали никакой нецензурной лексики или призывов к насилию.

Один из плакатов, которые просили напечатать активисты

Что говорят в книжном магазине

Директор типографии 24Print Михаил Сидорженко в комментарии для «Суспільне Культура» объяснил, что часть материалов была на русском языке. Именно поэтому издание ответило отказом.

«Там все очень просто — часть материалов была на русском языке. Так менеджер, видимо, плохо смотрел, когда принимал этот заказ. Но печатники у меня очень ответственные. Они, когда это увидели, сразу мне домой позвонили», — рассказал он.

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Сидорженко добавил, что по закону Украины нельзя печатать материалы на русском языке, которые будут использоваться в публичных пространствах.

В общественной организации ответили на это заявление новым постом.

Там заверили, что все материалы, которые должны были напечатать, были на украинском языке.

Новое заявление книжного магазина

После обмена «обвинениями» полиграфический центр назвал новую причину отказа, признав, что речь идет о «внутренней политике компании».

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«Согласно внутренней политике компании, действующей в связи с военным положением и отсутствием каких-либо инструментов для проверки мотивов заказчиков, мы оставляем за собой право отказать в производстве материалов с провокационным политическим содержанием […]

Но любая неоднозначная ситуация в военное время ставит в приоритет общую безопасность и не всегда комфортна для сторон. Нам тоже не нравится, когда приходится принимать такие решения, но война — это время, когда иногда приходится выбирать только из плохих вариантов», — сообщили в типографии.

Напомним, что вчера поздно вечером президент Зеленский подписал скандальный закон о НАБУ и САП, несмотря на то, что многие общественные деятели и журналисты призвали главу государства не подписывать этот закон, а в Киеве, Львове и Днепре сотни людей вышли на акции протеста с требованием наложить вето на этот закон.