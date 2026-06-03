В Киеве тренера оштрафовали за преподавание на русском: детали

Русский язык / © ТСН.ua

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В Киеве тренер детской спортивной секции оштрафован за нарушение языкового законодательства. Сумма составила 5100 грн.

Об этом сообщает Уполномоченный по защите государственного языка.

Детали инцидента

Нарушения были обнаружены во время проверки, которую проводил представитель языкового омбудсмена Игорь Спиридонов. По его словам, тренер использовал негосударственный язык во время занятий с детьми, а также во время общения по расписанию тренировок, их стоимости, спортивному снаряжению и правилам проведения занятий.

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По результатам проверки на тренера составили протокол об административном правонарушении.

Недопустимо, когда такие вещи происходят в детских спортивных секциях. Тренер влияет не только на физическую подготовку детей, но и формирует среду, ценности и модели поведения», — подчеркнул Спиридон.

Он также отметил, что спортивные достижения и многолетний опыт работы не освобождают от обязанности соблюдать требования закона и использовать государственный язык при выполнении профессиональных обязанностей.

Штраф можно оплатить добровольно в установленные сроки. Если этого не сделать, материалы будут переданы в исполнительную службу для принудительного взыскания средств.

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Напомним, за повторное нарушение языкового законодательства в течение года предусмотрен штраф от 8500 до 11900 гривен.

Ранее в Днепре разразился языковой скандал после того, как мать шестилетней ученицы заявила, что учительница английского выгнала ее дочь с урока из-за замечаний по общению на русском языке. Мать девочки служит в ВСУ, а ее отец погиб на войне, поэтому языковой вопрос для семьи принципиален. В школе отрицают, что педагогиня говорила по-русски, однако подтвердили, что ребенок находился за пределами класса без присмотра, из-за чего учительницы объявили выговор. Пока ситуацию дополнительно проверяют городское управление образования и представители языкового омбудсмана.

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