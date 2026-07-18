ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
224
Время на прочтение
1 мин

В Киеве третий день протестуют из-за отставки Федорова

Митингующие требуют возвращения Федорова в должность.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
В общей сложности к акции присоединились сотни украинцев

В общей сложности к акции присоединились сотни украинцев / © Associated Press

Сегодня, 18 июля, возле театра Франко в Киеве снова проходит протест из-за отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Люди, которые начали сходиться еще рано утром, скандируют «Сырского — в отставку», «Федоров — министр обороны Украины».

Митинг в поддержку Федорова / © Associated Press

Митинг в поддержку Федорова / © Associated Press

Напомним, Украину охватили протесты против отставки Михаила Федорова, возглавлявшего в правительстве Юлии Свириденко Министерство обороны. На митинги люди начали собираться из-за решения президента Владимира Зеленского не предлагать повторно кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил и. главы СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности министра обороны, продолжить реформу сферы обороны и «обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили». Он также заявил, что предложит Верховной Раде назначить облако министром обороны.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
224
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie