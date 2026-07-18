В Киеве третий день протестуют из-за отставки Федорова

В общей сложности к акции присоединились сотни украинцев / © Associated Press

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Сегодня, 18 июля, возле театра Франко в Киеве снова проходит протест из-за отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Люди, которые начали сходиться еще рано утром, скандируют «Сырского — в отставку», «Федоров — министр обороны Украины».

Митинг в поддержку Федорова / © Associated Press

Напомним, Украину охватили протесты против отставки Михаила Федорова, возглавлявшего в правительстве Юлии Свириденко Министерство обороны. На митинги люди начали собираться из-за решения президента Владимира Зеленского не предлагать повторно кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил и. главы СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности министра обороны, продолжить реформу сферы обороны и «обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили». Он также заявил, что предложит Верховной Раде назначить облако министром обороны.

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