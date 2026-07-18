- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 224
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве третий день протестуют из-за отставки Федорова
Митингующие требуют возвращения Федорова в должность.
Сегодня, 18 июля, возле театра Франко в Киеве снова проходит протест из-за отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.
Люди, которые начали сходиться еще рано утром, скандируют «Сырского — в отставку», «Федоров — министр обороны Украины».
Напомним, Украину охватили протесты против отставки Михаила Федорова, возглавлявшего в правительстве Юлии Свириденко Министерство обороны. На митинги люди начали собираться из-за решения президента Владимира Зеленского не предлагать повторно кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны.
Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил и. главы СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности министра обороны, продолжить реформу сферы обороны и «обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили». Он также заявил, что предложит Верховной Раде назначить облако министром обороны.