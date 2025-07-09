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- Украина
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В Киеве уклонист во время проверки документов покусал патрульного
В Дарницком районе Киева полиция задержала водителя BMW, находившегося в розыске ТЦК.
Еще 25 июня в Дарницком районе Киева патрульные остановили автомобиль BMW. Водитель проехал на красный свет и имел закрытый номерной знак. В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в розыске Территориального центра комплектования (ТЦК) за нарушение правил военного учета.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
Когда полицейские сообщили ему об этом, водитель начал ругаться и вести себя агрессивно. Во время задержания он сопротивлялся и даже укусил полицейского. В результате к нему применили физическую силу, и мужчину задержали.
На нарушителя составили несколько протоколов:
за злостное неповиновение полицейскому;
за управление авто с закрытым номерным знаком.
Задержанный доставлен в Дарницкий ТЦК.
Напомним, в центре Львова полиция задержала мужчину, совершившего дебош в проезде Кривая Липа, где расположен ряд ресторанов. После задержания он вел себя агрессивно, нецензурно выражался и угрожал всех уволить.