В Киеве уклонист во время проверки документов покусал патрульного

Укусил патрульного при проверке документов / © Pixabay

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Еще 25 июня в Дарницком районе Киева патрульные остановили автомобиль BMW. Водитель проехал на красный свет и имел закрытый номерной знак. В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в розыске Территориального центра комплектования (ТЦК) за нарушение правил военного учета.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Когда полицейские сообщили ему об этом, водитель начал ругаться и вести себя агрессивно. Во время задержания он сопротивлялся и даже укусил полицейского. В результате к нему применили физическую силу, и мужчину задержали.

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На нарушителя составили несколько протоколов:

за злостное неповиновение полицейскому;

за управление авто с закрытым номерным знаком.

Задержанный доставлен в Дарницкий ТЦК.

Напомним, в центре Львова полиция задержала мужчину, совершившего дебош в проезде Кривая Липа, где расположен ряд ресторанов. После задержания он вел себя агрессивно, нецензурно выражался и угрожал всех уволить.