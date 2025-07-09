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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве уклонист во время проверки документов покусал патрульного

В Дарницком районе Киева полиция задержала водителя BMW, находившегося в розыске ТЦК.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Укусил патрульного при проверке документов

Укусил патрульного при проверке документов / © Pixabay

Еще 25 июня в Дарницком районе Киева патрульные остановили автомобиль BMW. Водитель проехал на красный свет и имел закрытый номерной знак. В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в розыске Территориального центра комплектования (ТЦК) за нарушение правил военного учета.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Когда полицейские сообщили ему об этом, водитель начал ругаться и вести себя агрессивно. Во время задержания он сопротивлялся и даже укусил полицейского. В результате к нему применили физическую силу, и мужчину задержали.

На нарушителя составили несколько протоколов:

  • за злостное неповиновение полицейскому;

  • за управление авто с закрытым номерным знаком.

Задержанный доставлен в Дарницкий ТЦК.

Напомним, в центре Львова полиция задержала мужчину, совершившего дебош в проезде Кривая Липа, где расположен ряд ресторанов. После задержания он вел себя агрессивно, нецензурно выражался и угрожал всех уволить.

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