В Киеве установили дополнительные датчики измерения радиации (фото)

Датчики закупили меценаты. В КГГА заявляют, что бюджетные средства не привлекались.

В Киеве повысили измерение уровня радиации. Дополнительные датчики были установлены в Голосеевском и Святошинском районах.

Об этом сообщили на сайте Киевского городского совета.

Сейчас в столице действует семь датчиков, которые в режиме реального времени передают информацию об уровне радиации в приложение "Киев Цифровой".

"Даже в условиях военного времени мы продолжаем развивать систему мониторинга по состоянию воздуха. И то, что в этот городской проект приобщаются меценаты и общественность, еще раз доказывает важность и актуальность этой работы. Ведь результаты мониторинга дают нам качественную информацию о реальном состоянии атмосферного воздуха, периодах ухудшения в разрезе разных видов веществ. На основе этих данных мы можем принимать оперативные меры, так и планировать их, имплементируя в долгосрочные программы и стратегии", – отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

КГГА также добавили, что устройства для измерения радиации установили за счет меценатов без привлечения бюджетных средств.

"Чтобы получить информацию о радиационном фоне в столице, необходимо зайти в раздел мониторинга качества воздуха в приложении «Киев Цифровой». Пользователь может просмотреть адреса установленных датчиков, а также уровень радиации, зафиксированный на каждом из них. Используйте эту функцию и доверяйте только официальным источникам информации о состоянии окружающей среды в городе", – подчеркнул директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возног.

Датчики измерения уровня радиации расположены на основе городских референтных станций мониторинга качества воздуха по адресам:

ул. Туровская, 28 (Подольский район);

ул. Щусева, 20 (Шевченковский район);

просп. Правды, 64-Г (Подольский район);

просп. Берестейский, 97 (Святошинский район);

Харьковское шоссе, 7/1 (Днепровский район);

ул. Вербицкого, 26 (Дарницкий район);

ул. Китаевская, 22 (Голосеевский район).

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