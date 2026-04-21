В Киеве уволили всю вертикаль патрульной полиции после теракта — заявление МВД

После теракта в Голосеевском районе Киева с должностей сняли всю вертикаль Управления патрульной полиции столицы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в ходе встречи с журналистами.

«По кадровым решениям по выводам служебного расследования, то сняли сейчас с должностей всю вертикаль: от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции города Киева», — заявил он.

По словам министра, это может быть не окончательный перечень решений, поскольку дальнейшие кадровые шаги будет приниматься руководством Национальной полиции.

Клименко также отметил необходимость изменений в подготовке личного состава. В частности, он требует назначать на должности заместителей по служебной подготовке только тех работников, у которых есть боевой опыт.

Кадровые решения приняты по результатам служебного расследования после инцидента с бегством полиции, вызвавшего широкий общественный резонанс.

Ранее Игорь Клименко сообщил, что украинская правоохранительная система готовится к масштабной трансформации. Каждый полицейский должен получить опыт работы в реальных боевых угрозах. Кроме того, ведомство планирует кардинально обновить подходы к вооружению гражданских и тактике уличных патрулей.

Напомним, 18 апреля произошел теракт в Киеве. В то время, когда стрелок шел и расстреливал людей, сотрудники полиции скрылись вместо того, чтобы спасать людей. После этой ситуации в соцсетях появилось видео, как полицейские убегают от стрелка и покидают гражданского человека под огнем.

На период проверки и проведения служебного расследования этих сотрудников полиция была отстранена от исполнения служебных обязанностей. Впоследствии им объявили подозрение из-за их побега.