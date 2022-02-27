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В Киеве в карете "скорой" обнаружили группу чеченских диверсантов: часть из них обезвредили (фото)

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В Киеве в карете "скорой" обнаружили группу чеченских диверсантов: часть из них обезвредили (фото)

Facebook/Антон Геращенко

Диверсанты передвигались по Киеву каретой "скорой".

В Киеве украинские военные разведчики задержали группу чеченских диверсантов, передвигавшихся по городу машиной "скорой".

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Доблестными украинскими военными разведчиками (ГУР МОУ) в Киеве была расстреляна часть чеченских диверсантов, а часть — задержана. Они передвигались по Киеву машиной скорой помощи!", – написал Геращенко в своем Telegram-канале.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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