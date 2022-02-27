В Киеве в карете "скорой" обнаружили группу чеченских диверсантов: часть из них обезвредили (фото)

В Киеве в карете "скорой" обнаружили группу чеченских диверсантов: часть из них обезвредили (фото)

Диверсанты передвигались по Киеву каретой "скорой".

В Киеве украинские военные разведчики задержали группу чеченских диверсантов, передвигавшихся по городу машиной "скорой".

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Доблестными украинскими военными разведчиками (ГУР МОУ) в Киеве была расстреляна часть чеченских диверсантов, а часть — задержана. Они передвигались по Киеву машиной скорой помощи!", – написал Геращенко в своем Telegram-канале.