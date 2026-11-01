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В Киеве в многоэтажке взорвался газовый баллон
В Дарницком районе Киева произошел взрыв в жилой многоэтажке. В квартире сдетонировал газовый туристический баллон.
В Дарницком районе Киева в квартире произошел взрыв туристического газового баллона.
Об этом сообщили в ГСЧС столицы.
«В одной из квартир жилой многоэтажки взорвался туристический газовый баллон, без дальнейшего горения», — говорится в сообщении.
По данным спасателей, погибших и пострадавших нет. Причины происшествия будут устанавливаться правоохранителями.
Предостережение спасателей
ГСЧС в очередной раз напоминает об опасности использования туристического газового оборудования в жилых помещениях:
Запрет использования — туристические горелки и баллоны не предназначены для эксплуатации в квартирах.
Правила безопасности — баллоны нельзя оставлять у источников тепла, нагревательных приборов или под прямыми солнечными лучами.
Напомним, во Львовской области в результате отравления угарным газом погибли женщина 1961 года рождения и мужчина 1956 года рождения.