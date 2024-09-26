В Киеве в очередной раз раздались взрывы: обломки БпЛА попали в жилой дом

Чрезвычайники и коммунальщики работают на местах попадания.
В Киеве утром 26 сентября снова прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщает Общественное.
В сообщении указывается, что взрывы прогремели около 6 утра.
Перед взрывами мэр столицы Виталий Клично заявил, что в городе работают силы противовоздушной обороны.
"В Оболонском районе столицы работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" – говорится в заявлении.
Позже Кличко сообщил о вызове экстренных служб в Печерский район.
"В Печерском районе, где упали обломки БпЛА, произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже жилой пятиэтажки. Все службы на месте. Предварительно без пострадавших", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Ивано-Франковске прогремели взрывы, сообщалось ПВО.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве и Хмельнитчине прогремели повторные взрывы.
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