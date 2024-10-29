В Киеве в результате падения обломков БПЛА загорелся дом и автомобили: пострадали два человека

Одного пострадавшего госпитализировали.
В Соломенском районе Киева в результате падения обломков вражеского беспилотника произошло возгорание в жилом доме.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он заявил, что кроме дома также загорелось несколько автомобилей.
"В Соломенском районе после падения обломков БпЛА возгорания в жилом доме. Пылают также несколько автомобилей. Возгорание и в торговом помещении. Все экстренные службы на месте", — говорится в сообщении.
Позже столичный голова добавил о двух пострадавших.
"Один пострадавший в Соломенском районе был госпитализирован. А одной женщине медики оказали помощь на месте", — заявил Кличко.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 29 октября раздался мощный взрыв после объявления воздушной тревоги.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам.
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