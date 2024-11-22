В Киеве в результате взрыва погиб мужчина: что произошло

В пятницу, 22 ноября, в Днепровском районе Киева раздался взрыв, в результате которого погиб неизвестный мужчина.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Информация об этом инциденте поступила в столичную полицию около 15:00.

"Предварительно установлено, что гражданин подошел к транспортному средству, рядом с которым стояла коробка. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте", — сообщают полицейские.

Правоохранители устанавливают личность погибшего.

На месте работают следственно-оперативная группа районного и Главного управления полиции, взрывотехники, судебно-медицинский эксперт и другие службы.

Напомним, ночью 22 ноября в Подольском районе Киева по улице Светлицкого произошел пожар в многоэтажном жилом доме. В результате возгорания один человек погиб, еще два пострадали.

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