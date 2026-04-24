В Киеве в салоне трамвая скончалась женщина: что известно

В Киеве остановилось движение трамваев на Левом берегу из-за смерти пассажира в салоне общественного транспорта. Происшествие случилось на улице Ялтинской, в Дарницком районе, в трамвае обнаружили тело пассажирки.

На место происшествия вызвали полицию и медиков.

Как рассказали ТСН.ua в полиции Киева, в трамвае скончалась женщина, которой было около 60 лет.

«По словам следствия, женщина ехала в трамвае, ей стало плохо и она упала. Когда приехала скорая женщина уже умерла. На месте работают правоохранители. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции Киева.

Причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

В коммунальном предприятии «Киевпасстранс» сообщают, что задерживается движение трамваев №№ 8, 27, 29 по ул. Тростянецкая.

Очевидно, движение будет возобновлено после проведения всех необходимых следственных действий.

