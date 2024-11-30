В Киеве в воскресенье планируют ограничить дорожное движение

Дорожное движение будет ограничено в связи с проведением охранных мер.

1 декабря в Киеве временно ограничат дорожное движение. В частности, в центральной части города.

Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины.

"Уважаемые жители и гости города Киева! 1 декабря, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу", – говорится в сообщении.

По информации государственной охраны в соответствии с украинским законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" а также положения, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, находящихся на территории нашей страны с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

Кроме того, военнослужащие этого направления совместно с соответствующими подразделениями Нацполиции могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать оставаться на определенных местах или оставить их.

Напомним, в Киеве девушка познакомилась с парнем и позвала домой, а тот ее обокрал.

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