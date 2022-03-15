В Киеве во время комендантского часа с 15 по 17 марта метро будет работать как укрытие

Движение поездов эти двое суток осуществляться не будет.
В Киеве во время комендантского часа с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта метро будет работать только как укрытие.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"Во время усиленного комендантского часа с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта станции метро будут работать только в режиме укрытия. Движение поездов не будет осуществляться", — говорится в сообщении.
В КГГА напомнили, что во время комендантского часа без спецпропусков запрещено передвигаться по городу.
Выходить можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия.
Напомним, в Киеве из-за активных обстрелов жилых кварталов изменили график комендантского часа. Начиная с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта в Киеве вводится комендантский час.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян-мужчин возвращаться в город, чтобы защищать столицу от российских оккупантов. Он подчеркнул, что сегодня важны усилия каждого.
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