В Киеве во время теракта погиб музыкант Игорь Савченко

Игорь Савченко. Фото: facebook.com/Марина Юревич

В ходе теракта, который произошел в Киеве в субботу, 18 апреля, погиб музыкант группы «Друге Сонце» Игорь Савченко.

О гибели музыканта сообщила его коллега по группе и подруга Марина Юревич на странице Facebook.

«Игорь, ты был настоящим другом, настоящим рокером, ты никогда не сдавался, ты всегда был рядом, когда весь мир был против. Ты был опорой для всех. Молодой душой, невероятный. Ты так любил эту жизнь», — говорится в сообщении.

Известно, что у Савченко осталась жена Татьяна и дочь Анна.

Теракт в Киеве 18 апреля — последние новости

Стрельба в Голосеевском районе Киева произошла 18 апреля. Сначала нападающий хаотично расстреливал прохожих, а затем захватил заложников в супермаркете. Правоохранители 40 минут вели с ним переговоры, но когда тот убил одного из заложников, начали штурм и ликвидировали нападающего.

Во время нападения погибли шесть человек, еще 14 пострадали. Мать мальчика выжила, ранее сообщалось, что она погибла. Мотивы злоумышленника пока неизвестны, никаких требований он не озвучивал.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование действий правоохранителей во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в Государственное бюро расследований.

Впоследствии стало известно, что на период проверки и проведения служебного расследования сотрудников полиции, обвиняемых в бегстве во время теракта в Киеве, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

«Должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе и распространенные в сети, опрашиваются свидетели», — заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

По его данным, служебное расследование уже начато.

Перед этим в соцсетях появилось видео, как полицейские убегают от стрелка и покидают гражданского человека под огнем.