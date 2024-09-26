В Киеве во время тревоги слышали похожие на взрыв звуки: что это было

Сегодня во время воздушной тревоги, когда РФ атаковала "Кинжалами", в Киеве были слышны взрывы. Местные власти информировали, что ПВО в столице не работало.

Есть два варианта, почему киевляне слышали похожие на взрыв звуки, объяснил лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в комментарии "УНИАН".

"Или это работа по разведывательным БпЛА врага. Россияне используют ZALA, Supercam, "Орланы" для прицеливания и подтверждения успешности применения своих средств поражения. Мы сейчас по ним работаем с помощью БпЛА-истребителей. Уже к десятку есть разные модификации таких беспилотников. Они без объявления воздушной тревоги могут работать на уничтожение БПЛА", — рассказал эксперт.

Кроме того, объяснил Свитан, взрывы могут быть связаны с работой украинских истребителей.

"Второй вариант – это пролет на сверхзвуковой скорости нашими истребителями. Есть такое понятие как скачок уплотнений. Когда самолет переходит на звуковую скорость и сверхзвуковую. И дальше этот скачок тянется к земле и дает звук, похожий на взрыв. Самолет идет на высоте не меньше, чем 5 км.

Между тем, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ) Валерий Романенко в комментарии РБК.Украина высказал мнение о том, что могла была работа противовоздушной обороны, включающей пуски ракет и переход истребителей со звукового барьера.

"Кинжал" летит по баллистической траектории, практически большинство которой проходит на высоте 30-40-50 км. И только в районе падения можно услышать взрыв. Скажем, когда спускается ракета в район цели, там можно услышать взрыв. А так чтобы по всему пути сопровождалась какими-то взрывами – нет”, – объяснил Романенко.

Что говорят в КГВА

Местные власти обвинили СМИ и Телеграмм-каналы в "безответственности", потому что назвали "взрывом" любой громкий звук без достоверного понимания причины его возникновения".

"Этой дезинформацией они посеяли панические настроения среди населения. Люди могут воспринимать такую информацию, например, как результат ракетного удара по столице. Хотя на самом деле ПВО столицы не работали, по территории Киева ракетное вооружение врага не применялось и не было других военных факторов, которые могли быть причиной "взрыва", – заявил руководитель КГВА Сергей Попко.

Что именно стало причиной громких звуков – в КГВА не сообщили, но отметили – ответ на этот вопрос должны дать компетентные специалисты.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги около 10:00 в Киеве произошли взрывы. По словам журналистов, один из взрывов в столице был слышен через мгновение до объявления воздушной тревоги.

Рой Шахедов на Киев! Горожан разбудили взрывы! Где попало?

Читайте также: