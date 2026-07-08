В Киеве прогремел взрыв после отбоя тревоги: есть раненые, первые подробности от властей

Воздушная тревога / © ТСН

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В Киеве 8 июля в 11:42 во второй раз за утро объявили воздушную тревогу. Сигнал опасности прозвучал и в ряде других областей Украины.

Об этом стало известно из карты тревог.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в направлении Киева с северо-востока движется реактивный беспилотный летательный аппарат.

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В 11:49 в Киеве объявили об отмене воздушной тревоги. Однако после этого местные жители сообщили, что в отдельных районах столицы был слышен звук взрыва.

Позже мэр города Виталий Кличко сообщил, что, по предварительным данным, в Деснянском районе вражеский беспилотник упал и взорвался рядом с газораспределительной станцией. На место направляются экстренные службы.

Позже Кличко уточнил, что в результате падения беспилотника пострадали два человека. Обоих раненых медики госпитализировали.

Напомним, в ночь на 8 июля российская армия нанесла ракетный удар по Киеву. В результате обстрела в различных районах города возникли пожары и разрушения.

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