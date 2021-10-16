В Киеве водитель грузовика на "зебре" сбил двоих пешеходов и скрылся с места ДТП

Нарушителя нашли и задержали.

В Киеве в Оболонском районе водитель грузовика "МАН" сбил двоих пешеходов, которые переходили проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом. Пострадавших госпитализировали с травмами.

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Об этом сообщает полиция Киева.

ДТП произошло вчера, 15 октября, поздно вечером на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы.

47-летний водитель грузовика "МАН", находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре" и скрылся с места происшествия.

Патрульные полицейские остановили нарушителя на Столичном шоссе. Водителя задержали. Прибор Драгер показал 2.68 промилле содержания алкоголя в нем.

В результате происшествия, пострадавших 44 и 25 лет госпитализировали в больницу.

"По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", — -отметила в полиции Киева.

Сейчас следователи готовят водителю сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, что селе Великие Лучки на трассе Мукачево-Чоп столкнулись легковой автомобиль и эвакуатор. В ДТП погибли 4 человека.

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