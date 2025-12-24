- Дата публикации
В Киеве водитель пытался наехать на полицейского и скрылся: детали
Наказание для мужчины будет определять суд.
В Киеве полицейские задержали мужчину, который во время проверки автомобиля Mitsubishi создал угрозу жизни правоохранителя и пытался избежать ответственности.
Об этом сообщает полиция Киева.
Детали инцидента
Как сообщили в полиции, во время несения службы правоохранители остановили водителя для проверки. В этот момент наставник внезапно начал движение автомобиля в направлении работника полиции, а впоследствии — скрылся с места происшествия.
«При преследовании полицейские разыскали транспортное средство на одной из улиц Днепровского района Киева», — говорится в сообщении.
На законные требования стражей порядка водитель не реагировал и закрылся внутри автомобиля. Полицейским пришлось открывать дверь принудительно, разбив окно. После этого мужчину задержали.
Открыто уголовное производство по статье 342 Уголовного кодекса Украины – сопротивление работнику правоохранительного органа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
