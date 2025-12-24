ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
65
Время на прочтение
1 мин

В Киеве водитель пытался наехать на полицейского и скрылся: детали

Наказание для мужчины будет определять суд.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Полиция / Иллюстративный фото

Полиция / Иллюстративный фото / © Национальная полиция Украины

В Киеве полицейские задержали мужчину, который во время проверки автомобиля Mitsubishi создал угрозу жизни правоохранителя и пытался избежать ответственности.

Об этом сообщает полиция Киева.

Детали инцидента

Как сообщили в полиции, во время несения службы правоохранители остановили водителя для проверки. В этот момент наставник внезапно начал движение автомобиля в направлении работника полиции, а впоследствии — скрылся с места происшествия.

«При преследовании полицейские разыскали транспортное средство на одной из улиц Днепровского района Киева», — говорится в сообщении.

На законные требования стражей порядка водитель не реагировал и закрылся внутри автомобиля. Полицейским пришлось открывать дверь принудительно, разбив окно. После этого мужчину задержали.

Открыто уголовное производство по статье 342 Уголовного кодекса Украины – сопротивление работнику правоохранительного органа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее речь шла о том, что в Закарпатье муж избил жену и напал на полицейских.

«19-летний парень сообщил, что его отец ссорится с матерью и применяет к ней физическое насилие. Во время звонка на фоне слышны были крики», — говорится в сообщении.

На место прибыла полиция. Сначала нарушитель пытался избежать общения со стражами порядка, а впоследствии начал вести себя агрессивно. В частности, он набросился на жену, сына и правоохранителей, так что последним пришлось применить силу.

Дата публикации
Количество просмотров
65
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie