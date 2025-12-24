В Киеве водитель пытался наехать на полицейского и скрылся: детали

Полиция / Иллюстративный фото / © Национальная полиция Украины

В Киеве полицейские задержали мужчину, который во время проверки автомобиля Mitsubishi создал угрозу жизни правоохранителя и пытался избежать ответственности.

Об этом сообщает полиция Киева.

Детали инцидента

Как сообщили в полиции, во время несения службы правоохранители остановили водителя для проверки. В этот момент наставник внезапно начал движение автомобиля в направлении работника полиции, а впоследствии — скрылся с места происшествия.

«При преследовании полицейские разыскали транспортное средство на одной из улиц Днепровского района Киева», — говорится в сообщении.

На законные требования стражей порядка водитель не реагировал и закрылся внутри автомобиля. Полицейским пришлось открывать дверь принудительно, разбив окно. После этого мужчину задержали.

Открыто уголовное производство по статье 342 Уголовного кодекса Украины – сопротивление работнику правоохранительного органа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

