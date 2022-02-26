В Киеве военные и полиция уничтожили группу российских диверсантов

В Дарницком районе столицы уничтожена группа российских диверсантов.

Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко.

"В Дарницком районе при попытке прорыва через блок-пост, сотрудниками полиции и ВСУ была уничтожена группа Российско-фашистских диверсантов", — сообщил он.

Как сообщалось, в Киеве для более эффективной обороны сменили время комендантского часа. Он будет действовать с 17:00 до 8:00. "Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.

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