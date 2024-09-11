В Киеве возле кельи жестоко избили митрополита Климента: подробности

Инцидент произошел около 23:00 возле Михайловского монастыря, где митрополит имеет свою келью.

Ночью 10 сентября митрополит Крымский и Симферопольский Климент, также военнослужащий Вооруженных Сил Украины, стал жертвой нападения в Киеве.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Согласно информации, предоставленной Климентом, тройка неизвестных остановила его и начала избивать. Нападавшие использовали формулировку "Владыка, благословите!", что, по мнению митрополита, свидетельствует о спланированности нападения.

Место нападения не было оборудовано камерами наблюдения.

Что сказали в полиции

"Информацию полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из телеграмм каналов было указано, что трое неизвестных возле Михайловского собора совершили нападение на представителя церкви, также военнослужащего ВСУ", — говорится в сообщении.

Напомним, Рада приняла многострадальный законопроект об УПЦ МП.

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