В Киеве возле многоэтажки обнаружена боевая часть ракеты Х-101: фото, видео

В четверг, 21 марта, после утренней массированной ракетной атаки российской террористической армии по Киеву в Шевченковском районе столицы возле одного из домов обнаружена боевая часть ракеты Х-101.

Об этом сообщили в ГСЧС, опубликовав видео и фото с места находки.

Правоохранители обеспечили перекрытие движения и вместе со спасателями эвакуировали жителей.

Часть вражеской ракеты была безопасно изъята саперами из Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС, транспортирована к месту ликвидации и уничтожена.

Безопасный вывоз из жилого массива осуществляла пиротехническая машина тяжелого типа ПМ-В.

Напомним, россияне устроили массированный ракетный удар по Киеву и области к утру 21 марта. Все вражеские цели были сбиты, но обломки ракет нанесли разрушения в столице и области. Власти сообщили о раненых.

ТСН.ua собрал все, что было известно о ракетной атаке по состоянию на 12:00 21 марта.

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