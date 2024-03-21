В Киеве возле многоэтажки обнаружена боевая часть ракеты Х-101: фото, видео

Часть вражеской ракеты была безопасно изъята саперами.
В четверг, 21 марта, после утренней массированной ракетной атаки российской террористической армии по Киеву в Шевченковском районе столицы возле одного из домов обнаружена боевая часть ракеты Х-101.
Об этом сообщили в ГСЧС, опубликовав видео и фото с места находки.
Правоохранители обеспечили перекрытие движения и вместе со спасателями эвакуировали жителей.
Часть вражеской ракеты была безопасно изъята саперами из Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС, транспортирована к месту ликвидации и уничтожена.
Безопасный вывоз из жилого массива осуществляла пиротехническая машина тяжелого типа ПМ-В.
ТСН.ua собрал все, что было известно о ракетной атаке по состоянию на 12:00 21 марта.
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