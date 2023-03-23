В Киеве возобновит работу одна из наземных станций метро: как будет работать во время воздушных тревог

В Киеве с 1 апреля для пассажиров возобновит работу станция метро "Гидропарк".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Теперь на станции метро "Гидропарк" будет работать пока вестибюль №1.

Мимо станции "Днепр" поезда, как и сейчас, будут следовать без остановки.

Во время воздушных станция "Гидропарк", расположенная на наземном участке метрополитена, будет закрываться для пассажиров.

Укрытиями для населения будут служить только подземные станции. А поезда во время тревог не будут курсировать по наземным участкам для безопасности пассажиров.

Движение поездов "красной" веткой подземки во время воздушных тревог будет осуществляться от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

Напомним, что с 26 марта общественный транспорт Киева будет работать на час дольше из-за изменения продолжительности комендантского часа.

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