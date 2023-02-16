В Киеве возобновляют работу десятки троллейбусных и трамвайных маршрутов: список

Столица постепенно возобновляет работу электротранспорта.
В четверг, 16 февраля, в Киеве возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов. В общей сложности, на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, .
Возобновленные роллейбусные маршруты
№ 5 "Ул. Белицкая — ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
№ 5-Д "Просп. Свободы — ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
№ 6 "Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Незалежности";
№ 7 "Ул. Чернобыльская — ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);
№ 8 "Ул. Смелянская — пл. Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);
№ 9-К "Ул. Кадетский Гай — Дворец спорта";
№ 11 "Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – ул. Маршальская";
№ 12 "Ст. м. "Васильковская" — Железнодорожный вокзал";
№ 14 "Ботанический сад – Железнодорожный вокзал";
№ 17 "Пл. Космонавтов — пл. Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);
№ 18 "Площадь Независимости – ул. Сошенко";
№ 24 "Ул. Северная — просп. Свободы";
№ 25 "Ст. м. "Почайна" – просп. Свободы";
№ 26 "Просп. Свободы – ст. м. "Нивки";
№ 27 "Ст. м. "Почайна" – зал. ст. "Киев-Волынский";
№ 29-Д "Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит";
№ 30 "Ул. Милославская — ул. Кадетский Гай";
№ 32 "Ул. Северная – ул. Сошенко";
№ 34 "Ул. Северная — ст. м. "Почайна";
№ 34-К "Ул. Северная — просп. С. Бандеры";
№ 36 "Ул. Северная – ст. м. "Святошин";
№ 37 "Ул. Милославская — ст. м. "Лесная";
№ 37-А "Поликлиника – ст. м. "Лесная";
№ 38 "Ст. м. "Выдубичи" – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне";
№ 40 "Ул. Кадетский Гай — Дворец спорта";
№ 41 "Ул. Тулузы – ст. м. "Святошин";
№ 42 "Ул. Дегтяревская — ст. м. "Лыбидская";
№ 43 "Кибцентр – Дарницкая площадь";
№ 44 "Ул. Северная — просп. С. Бандеры";
№ 47 "Ул. Милославская – ст. г. "Минская";
№ 50-К "Ул. Милославская – Дарницкая площадь".
Возобновленные трамвайные маршруты
№ 4 "Ул. Милославская – ст. Троещина-2";
№ 8-К "Ст. м. "Позняки" – ул. П. Усенко";
№ 11 "Ул. Иорданская – Контрактовая площадь";
№ 12 "Контрактовая площадь – Пуща-Водица (14-я линия)";
№ 16 "Контрактовая площадь — ст. м. "Героев Днепра";
№ 17 "Ул. Иорданская – Пуща-Водица";
№ 19 "Площадь Шевченко – Контрактовая площадь";
№ 22-А "Бульвар Перова – ст. м. "Лесная";
№ 22-К "Ул. П. Усенко — ЗЗБК";
№ 28-Д "Ул. Милославская – ст. м. "Позняки";
№ 29-К "Ст. м. "Бориспольская" – ул. П. Усенко";
№ 33-А "Ул. Макаренко (ДВРЗ) – ул. П. Усенко";
№ 35 "Ул. Сержа Лифаря – ст. м. "Лесная"
Напомним, в Киеве в конце прошлого года временно приостановили работу электротранспорта из-за дефицита электроэнергии.
На протяжении всей зимы вместо электротранспорта в столице будут максимально выводить на линии автобусы, отметили в КГГА.
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