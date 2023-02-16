В Киеве возобновляют работу десятки троллейбусных и трамвайных маршрутов: список

В четверг, 16 февраля, в Киеве возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов. В общей сложности, на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, .

Возобновленные роллейбусные маршруты

№ 5 "Ул. Белицкая — ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);

№ 5-Д "Просп. Свободы — ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);

№ 6 "Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Незалежности";

№ 7 "Ул. Чернобыльская — ст. м. "Площадь Льва Толстого" (временно до Воздухофлотского путепровода);

№ 8 "Ул. Смелянская — пл. Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);

№ 9-К "Ул. Кадетский Гай — Дворец спорта";

№ 11 "Национальный музей народной архитектуры и быта Украины – ул. Маршальская";

№ 12 "Ст. м. "Васильковская" — Железнодорожный вокзал";

№ 14 "Ботанический сад – Железнодорожный вокзал";

№ 17 "Пл. Космонавтов — пл. Льва Толстого" (временно до Южного вокзала);

№ 18 "Площадь Независимости – ул. Сошенко";

№ 24 "Ул. Северная — просп. Свободы";

№ 25 "Ст. м. "Почайна" – просп. Свободы";

№ 26 "Просп. Свободы – ст. м. "Нивки";

№ 27 "Ст. м. "Почайна" – зал. ст. "Киев-Волынский";

№ 29-Д "Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит";

№ 30 "Ул. Милославская — ул. Кадетский Гай";

№ 32 "Ул. Северная – ул. Сошенко";

№ 34 "Ул. Северная — ст. м. "Почайна";

№ 34-К "Ул. Северная — просп. С. Бандеры";

№ 36 "Ул. Северная – ст. м. "Святошин";

№ 37 "Ул. Милославская — ст. м. "Лесная";

№ 37-А "Поликлиника – ст. м. "Лесная";

№ 38 "Ст. м. "Выдубичи" – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне";

№ 40 "Ул. Кадетский Гай — Дворец спорта";

№ 41 "Ул. Тулузы – ст. м. "Святошин";

№ 42 "Ул. Дегтяревская — ст. м. "Лыбидская";

№ 43 "Кибцентр – Дарницкая площадь";

№ 44 "Ул. Северная — просп. С. Бандеры";

№ 47 "Ул. Милославская – ст. г. "Минская";

№ 50-К "Ул. Милославская – Дарницкая площадь".

Возобновленные трамвайные маршруты

№ 4 "Ул. Милославская – ст. Троещина-2";

№ 8-К "Ст. м. "Позняки" – ул. П. Усенко";

№ 11 "Ул. Иорданская – Контрактовая площадь";

№ 12 "Контрактовая площадь – Пуща-Водица (14-я линия)";

№ 16 "Контрактовая площадь — ст. м. "Героев Днепра";

№ 17 "Ул. Иорданская – Пуща-Водица";

№ 19 "Площадь Шевченко – Контрактовая площадь";

№ 22-А "Бульвар Перова – ст. м. "Лесная";

№ 22-К "Ул. П. Усенко — ЗЗБК";

№ 28-Д "Ул. Милославская – ст. м. "Позняки";

№ 29-К "Ст. м. "Бориспольская" – ул. П. Усенко";

№ 33-А "Ул. Макаренко (ДВРЗ) – ул. П. Усенко";

№ 35 "Ул. Сержа Лифаря – ст. м. "Лесная"

Напомним, в Киеве в конце прошлого года временно приостановили работу электротранспорта из-за дефицита электроэнергии.

На протяжении всей зимы вместо электротранспорта в столице будут максимально выводить на линии автобусы, отметили в КГГА.

В столице начали возобновлять движение электротранспорта