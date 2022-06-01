В Киеве возобновят поврежденные обстрелами дома: в КГГА назвали сроки

В КГГА рассказали, когда киевляне, жилье которых разрушили вражеские обстрелы, смогут вернуться в свои восстановленные дома.

В Киеве планируют восстановят поврежденные оккупантами жилые дома к середине осени.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона.

Он отметил, что в Киеве повреждено 390 объектов, из них более половины — это жилые дома.

"У нас есть 11 домов, которые пострадали достаточно серьезно, остальные – дома, в которых пострадало в основном стекло. И мы хотим всю эту работу завершить к середине осени, чтобы до наступления отопительного сезона люди могли вернуться в свои дома", — сказал Поворозник.

По его словам, правительство приняло постановление, выделив 200 млн грн из резервного фонда госбюджета. Кроме того, город выделит из резервного фонда, из фондов капитального строительства, около 600 млн. грн, для восстановления домов.

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