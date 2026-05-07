В Киеве вспыхнул масштабный пожар: что горит

Возгорание произошло в Деснянском районе столицы.

Александр Марущак
Спасатель / © Днепропетровская областная государственная администрация

В Киеве начался масштабный пожар на левом берегу столицы. Черный столб дыма был виден из трех левобережных районов. А из-за пожара даже приостановили движение трамваев.

Как сообщили ТСН.ua столичные спасатели, огонь вспыхнул в Деснянском районе по улице Гната Хоткевича.

«На Гната Хоткевича произошло возгорание мусора. Огонь охватил территорию 250 квадратных метров с распространением на двухэтажное здание. По состоянию на данный момент пожар уже ликвидирован, продолжается разборка и пролива водой конструкций», — рассказали в ГСЧС Киева.

К тушению огня привлекалось 4 единицы пожарной техники и 25 человек личного состава. Предварительно обошлось без пострадавших. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Напомним, 2 мая в Киеве произошло возгорание на улице Ягодной, в частном двухэтажном жилом доме с распространением огня на крышу и рядом расположенный дом.

