В Киеве вспыхнул масштабный пожар: что горит
Возгорание произошло в Деснянском районе столицы.
В Киеве начался масштабный пожар на левом берегу столицы. Черный столб дыма был виден из трех левобережных районов. А из-за пожара даже приостановили движение трамваев.
Как сообщили ТСН.ua столичные спасатели, огонь вспыхнул в Деснянском районе по улице Гната Хоткевича.
«На Гната Хоткевича произошло возгорание мусора. Огонь охватил территорию 250 квадратных метров с распространением на двухэтажное здание. По состоянию на данный момент пожар уже ликвидирован, продолжается разборка и пролива водой конструкций», — рассказали в ГСЧС Киева.
К тушению огня привлекалось 4 единицы пожарной техники и 25 человек личного состава. Предварительно обошлось без пострадавших. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
Напомним, 2 мая в Киеве произошло возгорание на улице Ягодной, в частном двухэтажном жилом доме с распространением огня на крышу и рядом расположенный дом.