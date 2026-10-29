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- Украина
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В Киеве введены экстренные отключения — где не будет света
Сейчас в столице введение экстренных отключений, а это значит, что графики отсутствия света по состоянию на данный момент не действуют.
Сегодня, 29 октября, в двух районах Киева введены экстренные отключения света.
Об этом сообщил ДТЭК.
«Киев: по команде „Укрэнерго“ введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов. Во время экстренных отключений графики бездействуют», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в части областей Украины введут графики отключения света. Эти ограничения продлятся почти все сутки.
Причиной введения этих мер явились последствия массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.
В то же время из-за риска новых обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Энергетики просят следить за обновленными графиками на страницах своих облэнерго и экономно использовать свет, когда он появляется.