В Киеве введены экстренные отключения — где не будет света

Киев перешел на экстренные отключения света / © Associated Press

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Сегодня, 29 октября, в двух районах Киева введены экстренные отключения света.

Об этом сообщил ДТЭК.

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«Киев: по команде „Укрэнерго“ введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов. Во время экстренных отключений графики бездействуют», — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня в части областей Украины введут графики отключения света. Эти ограничения продлятся почти все сутки.

Причиной введения этих мер явились последствия массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

В то же время из-за риска новых обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Энергетики просят следить за обновленными графиками на страницах своих облэнерго и экономно использовать свет, когда он появляется.

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